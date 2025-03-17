Повертаються в моду: 6 забутих українських імен для хлопчиків і дівчаток

Протягом останніх років українці все частіше звертаються до своїх коренів, бо прагнуть відновити старовинні традиції. Зокрема, це стосується вибору імен для дітей.

Колись поширені, але згодом забуті варіанти, знову стають популярними. LifeStyle24 з посиланням на відео тікток-акаунту sydorenko91 розповідає про старовинні імена для хлопчиків і дівчаток.

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Добірка забутих українських імен для хлопчиків і дівчаток

Наум

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "той, хто втішає". Його власником був один з дванадцяти малих біблійних пророків, на ім'я Наум. Святий напророкував зруйнування міста Ніневії.

Улас

Це форма імені Власій, що трактується як "шепелявий". У народі його пов'язують зі святим Власієм, покровителем худоби.

Корній

Це ім'я має латинське походження та означає "рогатий" або "сильний, як ріг". У давнину так називали стійких і витривалих чоловіків.

Забуті українські імена / Фото Freepik

Мелашка

Таке ім'я походить зі Стародавньої Греції та означає "темна, чорна". Цей варіант є однією з форм імені Меланія, яке наразі вважається досить поширеним серед українок.

Тереса

Це ім'я утворене від імені Тереза. За однією з версій, воно походить від дієслова "терізо" та трактується як "жати".

Оріана

Ім'я Оріана має коріння у давній українській міфології. Це також назва країни орачів, тому трактується як "оріянська жінка". Що цікаво, у римській міфології так звали богиню ранкової зорі.

Які ще забуті імена повертаються в моду

Ім'я Митрофан утворене від давньогрецького імені Метрофанес, що означає "матір'ю явлений". Наші предки нерідко так називали селян. Втім, у сучасному світі воно належить до переліку забутих імен, які успішно відроджуються.

Водночас ім'я Мусій також повертається в моду. Воно має давньоєврейське походження та утворене від імені Мойсей, яке означає "витягнутий з води". Його відомим власником був пророк Мойсей, який вивів євреїв з єгипетського полону та отримав від Бога 10 заповідей на горі Сінай.