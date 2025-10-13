Іменини 13 жовтня: хто сьогодні святкує День ангела
- 13 жовтня День ангела святкують люди з іменами Антон, Микита, Микола, Яків і Злата.
- Імена мають різне походження: Антон – латинське, Микита і Микола – грецьке, Яків – давньоєврейське, Злата – слов'янське.
13 жовтня люди з іменами Антон, Микита, Микола, Яків і Злата святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.
LifeStyle24 розповідає детальніше про значення і походження цих імен.
Хто святкує День ангела 13 жовтня?
- Антон – має латинське коріння та трактується як "той, хто йде в бій".
- Микита – має давньогрецьке походження та означає "переможець".
- Микола – має грецьке походження та перекладається як "переможець народів".
- Яків – має давньоєврейське коріння та означає "той, хто тримається за п'ятку" або "той, що йде слідом".
- Злата – ім'я слов'янського походження, яке трактується як "золота".
Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза
З Днем ангела! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення усіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!
***
Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! З Днем ангела тебе!
***
Вітаю тебе з Днем ангела, нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів та дарує мир і спокій твоїй душі. Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений радості та любові, а твоє серце ніколи не знало смутку. Нехай доля буде щедрою до тебе, даруючи щастя та успіх у всіх починаннях. І нехай віра, надія і любов будуть твоїми вірними супутниками на життєвому шляху.
***
У цей особливий день, нехай твій ангел-охоронець наповнить життя світлом, ніжністю і незрівнянною благодаттю. Хай кожен момент буде сповнений радості, щастя та любові, а кожна твоя мрія нехай збувається з легкістю крил ангела. Нехай цей день стане початком нових досягнень і незабутніх пригод, а ангели завжди стоятимуть поруч, оберігаючи тебе від усього злого. З Днем ангела!
