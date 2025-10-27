Іменини 27 жовтня: хто сьогодні святкує День ангела

27 жовтня люди з іменами Андрій, Валентин, Марк і Нестор святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 27 жовтня?

Андрій – це ім'я має давньогрецьке походження та означає "мужній" або "сміливий".

– це ім'я має давньогрецьке походження та означає "мужній" або "сміливий". Валентин – має латинське коріння та трактується як "сильний" і "здоровий".

– має латинське коріння та трактується як "сильний" і "здоровий". Марк – походить з латинської мови та перекладається як "молоток".

– походить з латинської мови та перекладається як "молоток". Нестор – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "той, хто повертається додому".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

Бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем ангела. Хочу тобі побажати щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.