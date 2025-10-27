24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.
Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025
Хто святкує День ангела 27 жовтня?
- Андрій – це ім'я має давньогрецьке походження та означає "мужній" або "сміливий".
- Валентин – має латинське коріння та трактується як "сильний" і "здоровий".
- Марк – походить з латинської мови та перекладається як "молоток".
- Нестор – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "той, хто повертається додому".
Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза
Бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24
***
Вітаю з Днем ангела. Хочу тобі побажати щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.
***
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.
Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24
***
Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.
Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.