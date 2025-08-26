З іменинами: найкращі привітання з Днем ангела Андріана у прозі й віршах
- 26 серпня в Україні відзначають День ангела Андріана, на честь якого підготовлено привітання у прозі й віршах.
- Ім'я Андріан має латинське походження і вважається, що такі чоловіки відзначаються добротою та наполегливістю.
26 серпня в Україні відзначають День ангела Андріана. У це свято варто підняти настрій своїм близьким гарними привітаннями.
LifeStyle24 підготував красиві привітання з Днем ангела Андріана. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.
Привітання з Днем ангела Андріана 2025: картинки, проза й вірші
З Днем ангела, Андріане! Твій ангел-охоронець заслуговує на подяку, адже старанно тебе оберігав! Й тепер ти той, ким є, – успішний, хороший, щасливий чоловік! Нехай твій захисник продовжуй свою роботу, а тобі бажаємо впевнено йти до головної мети, яку ти перед собою поставив!
***
Будинок нехай буде повною чашею й у ньому нехай живуть добро та затишок. Нехай у тебе, наш милий Андріане, птахи під вікнами співають. Щоб у відмінному настрої починався кожен день.
***
В Андріана нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки й пиріг –
Все Адріан, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Андріане! У це світле свято твого ангела нехай усе в тебе буде гаразд – здоров'я, щастя, успіхів! Ти хороша людина й заслуговуєш на велику удачу! Лови її за хвіст й втілюй свої заповітні мрії!
***
У тебе сьогодні не просто черговий щасливий день – у тебе сьогодні День ангела! Андріане, бажаю тобі усіх гараздів та приємностей. Нехай мрії втілюються в життя, а люди, які поруч із тобою, нехай допомагають із цим! Насолоджуйся життям!
***
Вітаю із Днем ангела Андріана,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Андріана,
Прийми привітання!