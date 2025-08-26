26 серпня в Україні відзначають День ангела Андріана. У це свято варто підняти настрій своїм близьким гарними привітаннями.

LifeStyle24 підготував красиві привітання з Днем ангела Андріана. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Цікаво З Днем ангела Наталії 2025: гарні картинки-привітання з іменинами

Привітання з Днем ангела Андріана 2025: картинки, проза й вірші

З Днем ангела, Андріане! Твій ангел-охоронець заслуговує на подяку, адже старанно тебе оберігав! Й тепер ти той, ким є, – успішний, хороший, щасливий чоловік! Нехай твій захисник продовжуй свою роботу, а тобі бажаємо впевнено йти до головної мети, яку ти перед собою поставив!

***

Будинок нехай буде повною чашею й у ньому нехай живуть добро та затишок. Нехай у тебе, наш милий Андріане, птахи під вікнами співають. Щоб у відмінному настрої починався кожен день.

Привітання з Днем ангела Андріана 2025 / Колаж LifeStyle24

***

В Андріана нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг –

Все Адріан, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Привітання з Днем ангела Андріана 2025 / Колаж LifeStyle24

До речі, 26 серпня в Україні відзначають День ангела Наталії. Наша редакція підготувала привітання у картинках і словах, які ви можете надіслати іменинницям.

***

Андріане! У це світле свято твого ангела нехай усе в тебе буде гаразд – здоров'я, щастя, успіхів! Ти хороша людина й заслуговуєш на велику удачу! Лови її за хвіст й втілюй свої заповітні мрії!

***

У тебе сьогодні не просто черговий щасливий день – у тебе сьогодні День ангела! Андріане, бажаю тобі усіх гараздів та приємностей. Нехай мрії втілюються в життя, а люди, які поруч із тобою, нехай допомагають із цим! Насолоджуйся життям!

Привітання з Днем ангела Андріана 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю із Днем ангела Андріана,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Андріана,

Прийми привітання!