З Днем ангела Ніни 2025: найгарніші картинки-привітання з іменинами

14 січня віряни святкують День ангела Ніни. В Україні багато жінок з таким іменем, тому варто привітати їх сьогодні зі святом.

Ім'я Ніна має кілька версій походження: перша – грузинське та означає "цариця", друга – давньогрецьке та утворене від чоловічого варіанту Ninos, третя – давньоєврейське та трактується як "правнучка". Його власниці полюбляють робити все ідеально, тому їх сміливо можна назвати перфекціоністками. Такі жінки завжди впевнені у собі, через що легко досягають поставленої мети. Ніни дуже працьовиті, тому їхні старання часто відзначають колеги, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

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З нагоди свята наша редакція підготувала чарівні картинки-привітання. Надішліть їх своїм друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Ніни 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли раніше святкували День ангела Ніни

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Ніни святкували іменини 27 січня, а зараз їх мають – 14 січня.