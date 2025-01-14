Имя Нина имеет несколько версий происхождения: первая – грузинское и означает "царица", вторая – древнегреческое и образовано от мужского варианта Ninos, третья – древнееврейское и трактуется как "правнучка". Его обладательницы любят делать все идеально, поэтому их смело можно назвать перфекционистками. Такие женщины всегда уверены в себе, из-за чего легко достигают поставленной цели. Нины очень трудолюбивые, поэтому их старания часто отмечают коллеги, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Как зовут.

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По случаю праздника наша редакция подготовила волшебные картинки-поздравления. Отправьте их своим друзьям и знакомым, которые имеют сегодня именины.

Поздравления с Днем ангела Нины 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем ангела Нины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Нины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Нины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Нины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Нины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Нины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Нины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Нины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Когда раньше праздновали День ангела Нины

В связи с тем, что в сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, даты, когда христиане отмечают праздники, сместились на 13 дней назад. По старому календарю, Нины праздновали именины 27 января, а сейчас их имеют – 14 января.