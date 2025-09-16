Щороку 17 вересня християни відзначають особливе свято – День ангела святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. У це свято Церква згадує три юні душі та мудру матір, які понад усе любили Христа і віддали за Нього своє життя.

Їхні імена стали символами головних християнських чеснот, а сама історія – прикладом незламної віри та мужності. Щороку 17 вересня заведено вітати усіх, хто має імена Віра, Надія, Любов та Софія. У цей день іменинниці та їхні рідні звертаються до своїх святих покровителів з молитвою, бо хочуть отримати їх заступництво.

Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025

З нагоди свята редакція LifeStyle24 підготувала красиві картинки-привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть ці гарні листівки усім, хто святкує іменини 17 вересня, та подаруйте їм чудовий настрій.

День ангела Віри, Надії, Любові та Софії 2025: картинки-привітання

Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли святкують День ангела Віри, Надії, Любові та Софії за старим календарем?