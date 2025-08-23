Щороку 23 серпня Україна відзначає День Державного Прапора – символ єдності, боротьби та незалежності. Це свято офіційно започатковане у 2004 році Указом тодішнього очільника країни Леоніда Кучми, щоб вшанувати багатовікову історію українських державних атрибутів і зміцнити патріотичний дух суспільства.

Про історію Дня Державного Прапора України – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

День Державного Прапора України 2025: яка історія свята?

Кольори неба і стиглого жита, що уособлюють мир і добробут, ще з часів Київської Русі й козацької доби були поширеними в українській символіці. У ХІХ столітті синьо-жовті барви стали знаком українського національного руху. А у 1917 році, з проголошенням Української Народної Республіки, саме цей прапор був затверджений державним.

Водночас у радянський період використання національного стяга було заборонене. Попри це, він залишався символом опору. Так, його таємно вивішували під час свят чи протестів. Однак все змінилося 24 липня 1990 року – тоді над Київською міською радою вперше офіційно підняли синьо-жовтий стяг.

А вже 23 серпня 1991 року, після провалу серпневого путчу в Москві, прапор внесли до сесійної зали Верховної Ради України. Наступного дня депутати ухвалили Акт проголошення незалежності нашої країни.

Відтоді синьо-жовтий стяг став важливим символом державності. Він майорить над будівлями, у руках протестувальників і на фронті поруч із воїнами, які захищають країну. Для мільйонів українців прапор – уособлення свободи й віри у перемогу.

Сьогодні, коли триває боротьба за незалежність, День Державного Прапора особливо нагадує нам, що під цим стягом українці йшли у бій, творили державу і захищають її нині.

Державний прапор України / Фото Freepik

Як привітати з Днем Державного Прапора України 2025?

Вітаємо з Днем Державного Прапора України! Державний Прапор – символ незалежності, єднання та слави нашої країни. Під ним талановитий та працелюбний український народ закріпив віковічну ідею про державність та самостійність, свободу та гідність, увібравши в себе нашу багатовікову історію. Бажаємо всім національної єдності, миру та злагоди, сил і наснаги в усіх справах та починаннях заради процвітання незалежної України!

***

Вітаю з Днем Державного Прапора України! Бажаю мирного неба, щедрих полів і нескінченної гордості за свою країну, яка розвивається і процвітає!

***

Бажаю чистого, мирного та блакитного неба над головами українців. Нехай прапор України завжди сяє в небі вільної та незалежної країни, гордо розвивається на вітрі й неодмінно дарує натхнення і світлу надію кожному українцю в досягненні нових вершин!

***

У цей святковий день щиро бажаю миру, духовності й оптимізму! Нехай Державний Прапор майорить над оселями й будівлями всієї України, від заходу до сходу, від півночі до півдня та завжди буде символом процвітання й упевненості, запорукою щасливого майбутнього!