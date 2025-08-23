23 серпня щорічно відзначають День Державного Прапора України. У це свято заведено вшановувати наш синьо-жовтий стяг.

Що цікаво, цей день офіційно встановили Указом тодішнього президента країни у 2004 році. Дата свята нагадує українцям про момент, коли український прапор вперше занесли до залу засідань Верховної Ради, у 1991-му.

День Державного Прапора України 2025: як привітати у картинках і словах?

У цей день святковий, нехай український прапор летить високо, як символ нашої національної гідності та незламності. З Днем Державного Прапора! Нехай він завжди проливає світло на шляху до майбутнього, наповнюючи нас патріотизмом та любов'ю до рідної країни.

***

Будьмо згуртованими і небайдужими до майбутнього рідної землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдешнє кращим та гідним. Єднаймося у боротьбі за незалежність та світлу долю України. З Днем Державного Прапора!

Привітання з Днем Державного Прапора України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаємо з Днем Державного Прапора України! Державний Прапор – символ незалежності, єднання та слави нашої країни. Під ним талановитий та працелюбний український народ закріпив віковічну ідею про державність та самостійність, свободу та гідність, увібравши в себе нашу багатовікову історію. Бажаємо всім національної єдності, миру та злагоди, сил і наснаги в усіх справах та починаннях заради процвітання незалежної України!

***

Вітаю з Днем Державного Прапора України! Бажаю мирного неба, щедрих полів і нескінченної гордості за свою країну, яка розвивається і процвітає!

Привітання з Днем Державного Прапора України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Бажаю чистого, мирного та блакитного неба над головами українців. Нехай прапор України завжди сяє в небі вільної та незалежної країни, гордо розвивається на вітрі й неодмінно дарує натхнення і світлу надію кожному українцю в досягненні нових вершин!

***

У цей святковий день щиро бажаю миру, духовності й оптимізму! Нехай Державний Прапор майорить над оселями й будівлями всієї України, від заходу до сходу, від півночі до півдня та завжди буде символом процвітання й упевненості, запорукою щасливого майбутнього!

Привітання з Днем Державного Прапора України 2025 / Колаж LifeStyle24

