З Днем художника 2025: найтепліші привітання у картинках, прозі й віршах
- День художника в Україні відзначають у другу неділю жовтня, а в 2025 році це свято припадає на 12 жовтня.
- Свято встановлено у 1998 році для вшанування митців та їх ролі у розвитку образотворчого мистецтва України.
У другу неділю жовтня українці відзначають День художника. Цьогоріч це професійне свято припадає на 12 жовтня.
У цей день заведено вшановувати роботу митців, які щодня займаються створенням чогось прекрасного. Що цікаво, це свято встановили у 1998 році. Тодішній Президент України Леонід Кучма підписав Указ Про День художника з метою відзначення ролі майстрів у розвитку українського образотворчого мистецтва та відродженні національних традицій, пише LifeStyle24 з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.
З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах для художників. Збережіть гарні побажання заздалегідь та надішліть усім, хто створює образи, які відображають красу світу.
День художника України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Дорогий художнику! Сьогодні твій день, і я хочу побажати тобі, щоб кожна картина, яку ти малюєш, розкривала твої найглибші думки та емоції. Нехай твоє натхнення завжди буде з тобою, а творчість – безмежною. Бажаю удачі, нових можливостей та світла у кожному твоєму починанні!
***
З Днем художника! Твоя творчість – це дар, який приносить радість і натхнення людям. Нехай у твоєму житті буде безліч моментів, які спонукатимуть до нових ідей і шедеврів. Бажаю, щоб твої картини завжди розкривали твою сутність і дарували позитив усім навколо!
***
З Днем художника, вітаю тебе,
Хай натхнення кожен день веде.
Твої картини – то кольори мрій,
Нехай творчість приносить багато надій.
Твори шедеври, малюй світ казковий,
Нехай кожен день дарує нові чудові змови.
Хай творчість твоя розквітає щоднини,
І краса залишається з тобою віднині.
***
З Днем художника вітаю, митцю,
Твій пензель малює небесну красу.
Хай світла дорога буде тобі,
А творчість дарує натхнення і мрії.
Малюй свої думки, як пісні у житті,
Хай кожен мазок буде легким в душі.
Ти – художник, ти творець дивовижних світів,
Тож хай кожен твій день дарує лише нові сни!
***
Дорогий художнику! Вітаю тебе з цим чудовим святом! Нехай твої мрії здійснюються, а кожен новий проєкт приносить задоволення. Твоя творчість – це важлива частина нашого світу, і я вдячний за всі ті емоції, які ти даруєш своїми роботами. Бажаю успіхів у всіх твоїх починаннях!
***
Дорогий митцю! Сьогодні твій день, і я вітаю тебе з Днем художника! Нехай твоє мистецтво розквітає, як весняні квіти, а натхнення ніколи не покидає твоє серце. Бажаю тобі реалізації всіх задумів, творчих злетів та радості від створення нового!
***
З Днем художника всіх вітаю,
За талант віддаю данину
І натхнення в житті побажаю
За уміння ввести в давнину,
За уміння цінити прекрасне,
За спроможність побачити світ
І за те, що ніколи не згасне
Промінь хисту. Я надсилаю свій привіт
Тим, хто всі почуття найщиріші
На полотні передати змогли.
Їх творіння для нас – найцінніші!
***
Вітаємо художників всіх,
У вашій творчості, щоб був успіх,
Натхнення і більше завжди,
І на картинах доброти.
Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.