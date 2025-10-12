У цей день заведено вшановувати роботу митців, які щодня займаються створенням чогось прекрасного. Що цікаво, це свято встановили у 1998 році. Тодішній Президент України Леонід Кучма підписав Указ Про День художника з метою відзначення ролі майстрів у розвитку українського образотворчого мистецтва та відродженні національних традицій, пише LifeStyle24 з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.

З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах для художників. Збережіть гарні побажання заздалегідь та надішліть усім, хто створює образи, які відображають красу світу.

День художника України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Дорогий художнику! Сьогодні твій день, і я хочу побажати тобі, щоб кожна картина, яку ти малюєш, розкривала твої найглибші думки та емоції. Нехай твоє натхнення завжди буде з тобою, а творчість – безмежною. Бажаю удачі, нових можливостей та світла у кожному твоєму починанні!

***

З Днем художника! Твоя творчість – це дар, який приносить радість і натхнення людям. Нехай у твоєму житті буде безліч моментів, які спонукатимуть до нових ідей і шедеврів. Бажаю, щоб твої картини завжди розкривали твою сутність і дарували позитив усім навколо!

Привітання з Днем художника 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем художника, вітаю тебе,

Хай натхнення кожен день веде.

Твої картини – то кольори мрій,

Нехай творчість приносить багато надій.

Твори шедеври, малюй світ казковий,

Нехай кожен день дарує нові чудові змови.

Хай творчість твоя розквітає щоднини,

І краса залишається з тобою віднині.

***

З Днем художника вітаю, митцю,

Твій пензель малює небесну красу.

Хай світла дорога буде тобі,

А творчість дарує натхнення і мрії.

Малюй свої думки, як пісні у житті,

Хай кожен мазок буде легким в душі.

Ти – художник, ти творець дивовижних світів,

Тож хай кожен твій день дарує лише нові сни!

Привітання з Днем художника 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Дорогий художнику! Вітаю тебе з цим чудовим святом! Нехай твої мрії здійснюються, а кожен новий проєкт приносить задоволення. Твоя творчість – це важлива частина нашого світу, і я вдячний за всі ті емоції, які ти даруєш своїми роботами. Бажаю успіхів у всіх твоїх починаннях!

***

Дорогий митцю! Сьогодні твій день, і я вітаю тебе з Днем художника! Нехай твоє мистецтво розквітає, як весняні квіти, а натхнення ніколи не покидає твоє серце. Бажаю тобі реалізації всіх задумів, творчих злетів та радості від створення нового!

Привітання з Днем художника 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем художника всіх вітаю,

За талант віддаю данину

І натхнення в житті побажаю

За уміння ввести в давнину,

За уміння цінити прекрасне,

За спроможність побачити світ

І за те, що ніколи не згасне

Промінь хисту. Я надсилаю свій привіт

Тим, хто всі почуття найщиріші

На полотні передати змогли.

Їх творіння для нас – найцінніші!

***

Вітаємо художників всіх,

У вашій творчості, щоб був успіх,

Натхнення і більше завжди,

І на картинах доброти.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.