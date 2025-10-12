В этот день принято чествовать работу художников, которые ежедневно занимаются созданием чего-то прекрасного. Что интересно, этот праздник установили в 1998 году. Тогдашний Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ О Дне художника с целью празднования роли мастеров в развитии украинского изобразительного искусства и возрождении национальных традиций, пишет LifeStyle24 со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады.

По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах для художников. Сохраните хорошие пожелания заранее и отправьте всем, кто создает образы, которые отражают красоту мира.

День художника Украины 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах

Дорогой художник! Сегодня твой день, и я хочу пожелать тебе, чтобы каждая картина, которую ты рисуешь, раскрывала твои глубокие мысли и эмоции. Пусть твое вдохновение всегда будет с тобой, а творчество – безграничным. Желаю удачи, новых возможностей и света в каждом твоем начинании!

***

С Днем художника! Твое творчество – это дар, который приносит радость и вдохновение людям. Пусть в твоей жизни будет множество моментов, которые будут побуждать к новым идеям и шедеврам. Желаю, чтобы твои картины всегда раскрывали твою сущность и дарили позитив всем вокруг!

Поздравление с Днем художника 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем художника, вітаю тебе,

Хай натхнення кожен день веде.

Твої картини – то кольори мрій,

Нехай творчість приносить багато надій.

Твори шедеври, малюй світ казковий,

Нехай кожен день дарує нові чудові змови.

Хай творчість твоя розквітає щоднини,

І краса залишається з тобою віднині.

***

З Днем художника вітаю, митцю,

Твій пензель малює небесну красу.

Хай світла дорога буде тобі,

А творчість дарує натхнення і мрії.

Малюй свої думки, як пісні у житті,

Хай кожен мазок буде легким в душі.

Ти – художник, ти творець дивовижних світів,

Тож хай кожен твій день дарує лише нові сни!

Поздравления с Днем художника 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Дорогой художник! Поздравляю тебя с этим замечательным праздником! Пусть твои мечты осуществляются, а каждый новый проект приносит удовольствие. Твое творчество – это важная часть нашего мира, и я благодарен за все те эмоции, которые ты даришь своими работами. Желаю успехов во всех твоих начинаниях!

***

Дорогой художник! Сегодня твой день, и я поздравляю тебя с Днем художника! Пусть твое искусство расцветает, как весенние цветы, а вдохновение никогда не покидает твое сердце. Желаю тебе реализации всех замыслов, творческих взлетов и радости от создания нового!

Поздравление с Днем художника 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем художника всіх вітаю,

За талант віддаю данину

І натхнення в житті побажаю

За уміння ввести в давнину,

За уміння цінити прекрасне,

За спроможність побачити світ

І за те, що ніколи не згасне

Промінь хисту. Я надсилаю свій привіт

Тим, хто всі почуття найщиріші

На полотні передати змогли.

Їх творіння для нас – найцінніші!

***

Вітаємо художників всіх,

У вашій творчості, щоб був успіх,

Натхнення і більше завжди,

І на картинах доброти.

Для написания материала использованы источники: Побажайко и WishYou.