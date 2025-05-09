Сьогодні – День літнього Миколая Чудотворця: головні заборони свята
- День літнього Миколая Чудотворця відзначається 9 травня за новим церковним календарем, а за старим стилем – 22 травня.
У цей день заборонено лихословити, конфліктувати, займатися рукоділлям та брати гострі предмети в руки.
За новим церковним календарем, 9 травня вшановують перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Барі. Вважається, що вони могли зцілювати вірян від хвороб і недуг.
Протягом життя Миколай Чудотворець робив лише добрі справи та допомагав усім християнам. Він віддано служив Богу та не думав про зраду віри, тому його поважали у суспільстві. Про те, що не можна робити у День літнього Миколая Чудотворця – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити у День літнього Миколая Чудотворця 2025
- Не варто байдикувати та лінуватися.
- Не слід сумувати та думати про погане.
- Не можна лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.
- Не рекомендується бажати іншим зла.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід брати гострі предмети в руки, зокрема ножі, ножиці та голки.
- Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
- Не рекомендується стригти волосся та нігті.
- Не можна ображати тварин та вбивати павуків.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то очікуйте на гарний врожай зерна.
- Якщо почуєте грім вночі, то найближчим часом буде негода.
- Якщо кульбаби ще не розцвіли, то скоро прийде дощ.
- Якщо горобина вже цвіте, то осінь не буде довгою.
- Якщо почуєте спів птахів, то літо буде спекотним.
- Якщо побачите павука в оселі, то цей рік буде щасливим.
- Якщо випадково розбити келих, то в родині пануватиме добробут.
Коли святкують День літнього Миколая Чудотворця за старим стилем
У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змінилися – їх перенесли на 13 днів назад.
Відтоді День літнього Миколая Чудотворця почали відзначати 9 травня. Однак деякі віряни дотримуються старого стилю, тому святкуватимуть це свято 22 травня.