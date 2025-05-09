Сьогодні – День літнього Миколая Чудотворця: головні заборони свята

За новим церковним календарем, 9 травня вшановують перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Барі. Вважається, що вони могли зцілювати вірян від хвороб і недуг.

Протягом життя Миколай Чудотворець робив лише добрі справи та допомагав усім християнам. Він віддано служив Богу та не думав про зраду віри, тому його поважали у суспільстві. Про те, що не можна робити у День літнього Миколая Чудотворця – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у День літнього Миколая Чудотворця 2025

Не варто байдикувати та лінуватися.

Не слід сумувати та думати про погане.

Не можна лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.

Не рекомендується бажати іншим зла.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід брати гострі предмети в руки, зокрема ножі, ножиці та голки.

Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не рекомендується стригти волосся та нігті.

Не можна ображати тварин та вбивати павуків.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то очікуйте на гарний врожай зерна.

Якщо почуєте грім вночі, то найближчим часом буде негода.

Якщо кульбаби ще не розцвіли, то скоро прийде дощ.

Якщо горобина вже цвіте, то осінь не буде довгою.

Якщо почуєте спів птахів, то літо буде спекотним.

Якщо побачите павука в оселі, то цей рік буде щасливим.

Якщо випадково розбити келих, то в родині пануватиме добробут.

Коли святкують День літнього Миколая Чудотворця за старим стилем

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змінилися – їх перенесли на 13 днів назад.

Відтоді День літнього Миколая Чудотворця почали відзначати 9 травня. Однак деякі віряни дотримуються старого стилю, тому святкуватимуть це свято 22 травня.