Вічний біль нації: День пам'яті дітей, які загинули під час російсько-української війни

Щороку 4 червня в Україні відзначають болісну дату – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російсько-української війни. Цей день встановлений Верховною Радою України у 2021 році й збігається з Міжнародним днем безневинних дітей-жертв агресії.

Ця дата нагадує світові про те, що за кожною щоденною цифрою статистики приховуються зруйновані життя та невимовне горе. Детальніше про цей день – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

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День пам'яті дітей, які загинули під час російсько-української війни 2025

З 2014 року, від початку збройної агресії Росії проти України, внаслідок бойових дій у Донецькій та Луганській областях загинули щонайменше 240 дітей. А за перші сто днів повномасштабного вторгнення у 2022 році жертвами війни стали вже понад 260 маленьких українців. Втім, з кожним днем ці цифри зростають – за даними ювенальних прокурорів станом на кінець травня 2025 року, через збройну агресію загинули вже 630 українських дітей, а понад 1960 – отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загалом від війни постраждали щонайменше 2590 дітей – і за цією страшною цифрою стоять обірвані життя, недомовлені слова, незіграні ігри та нереалізовані мрії.

Найбільше втрат зазнали ті області, де бойові дії є найінтенсивнішими: Донецька – 645 постраждалих дітей, Харківська – 492, Херсонська – 208, Дніпропетровська – 242, Київська – 146, Запорізька – 181, Миколаївська – 119 і Сумська – 139. Ці цифри щодня оживають у новинах про чергові атаки, дитячі життя, що обірвалися під час сну, на подвір'ї чи дорогою до школи, залишаючи після себе нестерпну порожнечу у серцях українців.

Маленькі жертви російсько-української війни / Фото Офісу Генерального прокурора

Так, лише 25 травня 2025 року російські обстріли знову забрали й скалічили дитячі життя: у Коростишеві Житомирської області загинули троє дітей – два хлопчики віком 8 і 17 років та 12-річна дівчинка. Водночас поранення отримав ще один 14-річний юнак. Також серед постраждалих були: 14-річний харків'янин, 17-річний миколаївець і восьмеро киян віком від 8 до 17 років.

Кожне з імен загиблих могло б бути у списках школярів, випускників і студентів. Вони б бігали вулицями рідного міста, мріяли про майбутнє та зростали під мирним небом. Однак замість цього їхні імена лунають у новинах поряд зі словами: "загиблий", "смерть", "поранений" і "втрата".

Цей день має бути нагадування як для українців, так і для всього світу про трагедію, яка досі триває. А також закликом до єдності у спільній пам'яті про дітей, чиї життя жорстоко обірвали, та відповідальності перед тими, хто живе й чекає на мир.

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