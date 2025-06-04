Эта дата напоминает миру о том, что за каждой ежедневной цифрой статистики скрываются разрушенные жизни и неописуемое горе. Подробнее об этом дне – рассказывает LifeStyle24 ссылаясь на Украинский институт национальной памяти.

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День памяти детей, погибших во время российско-украинской войны 2025

С 2014 года, с начала вооруженной агрессии России против Украины, в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях погибли по меньшей мере 240 детей. А за первые сто дней полномасштабного вторжения в 2022 году жертвами войны стали уже более 260 маленьких украинцев. Впрочем, с каждым днем эти цифры растут – по данным ювенальных прокуроров по состоянию на конец мая 2025 года, из-за вооруженной агрессии погибли уже 630 украинских детей, а более 1960 – получили ранения различной степени тяжести. Всего от войны пострадали по меньшей мере 2590 детей – и за этой страшной цифрой стоят оборванные жизни, недосказанные слова, несыгранные игры и нереализованные мечты.

Больше всего потерь понесли те области, где боевые действия являются самыми интенсивными: Донецкая – 645 пострадавших детей, Харьковская – 492, Херсонская – 208, Днепропетровская – 242, Киевская – 146, Запорожская – 181, Николаевская – 119 и Сумская – 139. Эти цифры ежедневно оживают в новостях об очередных атаках, детских жизнях, оборвавшихся во время сна, во дворе или по дороге в школу, оставляя после себя невыносимую пустоту в сердцах украинцев.

Маленькие жертвы российско-украинской войны / Фото Офиса Генерального прокурора

Так, только 25 мая 2025 года российские обстрелы снова забрали и искалечили детские жизни: в Коростышеве Житомирской области погибли трое детей – два мальчика в возрасте 8 и 17 лет и 12-летняя девочка. В то же время ранения получил еще один 14-летний юноша. Также среди пострадавших были: 14-летний харьковчанин, 17-летний николаевец и восемь киевлян в возрасте от 8 до 17 лет.

Каждое из имен погибших могло бы быть в списках школьников, выпускников и студентов. Они бы бегали по улицам родного города, мечтали о будущем и росли под мирным небом. Однако вместо этого их имена звучат в новостях рядом со словами: "погибший", "смерть", "раненый" и "потеря".

Этот день должен быть напоминанием как для украинцев, так и для всего мира о трагедии, которая до сих пор продолжается. А также призывом к единству в общей памяти о детях, чьи жизни жестоко оборвали, и ответственности перед теми, кто живет и ждет мира.

Напомним, ранее наша редакция рассказывала о других траурных днях для Украины в 2025 году.