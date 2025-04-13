З Днем працівника оборонно-промислового комплексу України: привітання у картинках і словах

13 квітня відзначають День працівника оборонно-промислового комплексу України. Це відносно нове професійне свято для фахівців, які швидко реагують на потреби фронту та забезпечують українські війська сучасними технологічними розробками.

Що цікаво, це свято встановив Указ Президента України Володимира Зеленського від квітня 2023 року. Головна мета – нагадати про важливість оборонно-промислового комплексу для національної безпеки та суверенітету держави, а також вшанувати значний внесок його працівників у зміцнення обороноздатності країни. Важливо зазначити, що дату свята обрали невипадково. Саме 13 квітня 2022 року українські крилаті протикорабельні ракети "Нептун" вразили та потопили ракетний крейсер "Москва", розповідає LifeStyle24.

Дивіться також З Вербною неділею 2025: найтепліші привітання у картинках і листівках

З нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу України наша редакція підготувала теплі привітання у картинках і прозі. Надішліть їх своїм близьким і знайомим, які роблять важливу справу в умовах повномасштабного вторгнення.

Привітання з Днем працівника оборонно-промислового комплексу України

Нехай сьогоднішній день буде святковим визнанням вашої мужності й самовідданості. Відданість вашій справі робить нашу країну міцнішою. Щасливого Дня працівника оборонно-промислового комплексу!

***

Щиро дякую вам за вашу сміливість і самовідданість, які ви проявляєте у своїй роботі. Нехай ваш вклад у справу оборони України завжди буде цінуватися гідно. Вітаю з Днем працівника оборонно-промислового комплексу!

Привітання з Днем працівника оборонно-промислового комплексу / Колаж LifeStyle24

***

Ваша робота – це щоденний внесок у забезпечення миру і стабільності. Бажаю вам нових успіхів і досягнень. Щасливого свята, працівники оборонно-промислового комплексу України!

Нагадаємо, що сьогодні віряни святкують Вербну неділю. З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах.

Привітання з Днем працівника оборонно-промислового комплексу / Колаж LifeStyle24

***

Ваша праця, присвячена захисту нашої країни, вражає серця та сповнює нас гордості. Бажаю вам, щоб кожен день приніс нові перемоги та досягнення, а кожна ніч – спокій і безтурботність. Нехай доля нагороджує вас за вашу самовіддану працю, а ми, своєю чергою, завжди будемо пишатися вами. Щиро вітаю з Днем працівника оборонно-промислового комплексу!

Привітання з Днем працівника оборонно-промислового комплексу / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з професійним святом! Ваша посвята і самовідданість не мають меж, і вони є великим джерелом пишних досягнень. Бажаю вам здоров'я, щастя та нових звершень у вашій благородній місії. Вітаю з Днем працівника оборонно-промислового комплексу!

***

Вітаю з Днем працівника оборонно-промислового комплексу! Ваша невтомна праця є важливим гарантом нашої безпеки й миру. Нехай кожен ваш день буде наповнений відчуттям гордості за ваш вагомий внесок у захист нашої країни.