Что интересно, этот праздник установил Указ Президента Украины Владимира Зеленского от апреля 2023 года. Главная цель – напомнить о важности оборонно-промышленного комплекса для национальной безопасности и суверенитета государства, а также почтить значительный вклад его работников в укрепление обороноспособности страны. Важно отметить, что дату праздника выбрали не случайно. Именно 13 апреля 2022 года украинские крылатые противокорабельные ракеты "Нептун" поразили и потопили ракетный крейсер "Москва", рассказывает LifeStyle24.

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По случаю Дня работника оборонно-промышленного комплекса Украины наша редакция подготовила теплые поздравления в картинках и прозе. Отправьте их своим близким и знакомым, которые делают важное дело в условиях полномасштабного вторжения.

Поздравления с Днем работника оборонно-промышленного комплекса Украины

Пусть сегодняшний день будет праздничным признанием вашего мужества и самоотверженности. Преданность вашему делу делает нашу страну крепче. Счастливого Дня работника оборонно-промышленного комплекса!

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Спасибо вам за вашу смелость и самоотверженность, которые вы проявляете в своей работе. Пусть ваш вклад в дело обороны Украины всегда будет цениться достойно. Поздравляю с Днем работника оборонно-промышленного комплекса!

Поздравление с Днем работника оборонно-промышленного комплекса / Коллаж LifeStyle24

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Ваша работа – это ежедневный вклад в обеспечение мира и стабильности. Желаю вам новых успехов и достижений. Счастливого праздника, работники оборонно-промышленного комплекса Украины!

Напомним, что, что сегодня верующие празднуют Вербное воскресенье. По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления в картинках, прозе и стихах.

Поздравления с Днем работника оборонно-промышленного комплекса / Коллаж LifeStyle24

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Ваш труд, посвященный защите нашей страны, поражает сердца и наполняет нас гордостью. Желаю вам, чтобы каждый день принес новые победы и достижения, а каждая ночь – спокойствие и безмятежность. Пусть судьба награждает вас за ваш самоотверженный труд, а мы, в свою очередь, всегда будем гордиться вами. Искренне поздравляю с Днем работника оборонно-промышленного комплекса!

Поздравление с Днем работника оборонно-промышленного комплекса / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с профессиональным праздником! Ваше посвящение и самоотверженность не имеют границ, и они являются большим источником пышных достижений. Желаю вам здоровья, счастья и новых свершений в вашей благородной миссии. Поздравляю с Днем работника оборонно-промышленного комплекса!

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Поздравляю с Днем работника оборонно-промышленного комплекса! Ваш неутомимый труд является важным гарантом нашей безопасности и мира. Пусть каждый ваш день будет наполнен чувством гордости за ваш весомый вклад в защиту нашей страны.