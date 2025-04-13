LifeStyle24 подготовил подборку поздравлений с Вербным воскресеньем в прозе и стихах, которые стоит отправить своим родным и близким. Поднимите также настроение друзьям и знакомым в этот важный праздник.
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Поздравления с Вербным воскресеньем 2025: картинки, проза и стихи
Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот светлый день принесет в ваш дом мир, покой и благодать. Желаю здоровья, счастья и Божьего благословения вам и вашим близким.
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С Вербным воскресеньем! Пусть освященная верба защищает ваш дом от всего плохого, а сердце наполняется радостью и любовью. Желаю вам весеннего настроения и осуществления самых заветных желаний.
Поздравление с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
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У Вербну неділю,
Бажаю вам, без сумніву,
В серці – тепла, доброти,
Ну, а в душі – краси.
Нехай все у вас вдається,
Нехай вам любов усміхнеться.
Щастя прийде назавжди,
І не піде ніколи.
Поздравление с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
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Поздравляю с Вербным воскресеньем. Желаю благополучия и мира на долгие годы, желаю, чтобы ветви вербы избавили от всех недугов и разочарований, чтобы этот праздник зажег яркий огонь любви в сердце и пламя счастья во всем доме.
Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24
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В этот день хочу пожелать, чтобы твоя вера была сильной, а душа – чистой и светлой. Пусть Божья благодать сопровождает тебя на каждом шагу, а жизнь наполняется миром и радостью. С Вербным воскресеньем!
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Поздравляю с Вербным воскресеньем и желаю искренних надежд и добрых улыбок, крепких сил и отличного здоровья. Пусть святая верба наполнит твое сердце радостью, подарит твоей семье счастье и наполнит твой дом благополучием.