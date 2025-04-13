В этот праздник люди вспоминают торжественное появление Иисуса Христа в Иерусалиме перед Его распятием и мученической смертью. Тогда люди радостно встречали Спасителя, бросая Ему пальмовые ветви под ноги. Однако со временем в Украине начали использовать ивовые веточки и нести их в храмы, чтобы освятить.

Не пропустите Трогательные поздравления с Вербным воскресеньем 2025: искренние слова в прозе и стихах

LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Вербным воскресеньем поздравления с Вербным воскресеньем в картинках и открытках. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время, и отправьте своим знакомым и близким. Проведите этот праздник вместе с родными людьми и подарите им хорошее настроение и искренние пожелания.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025: картинки и открытки

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Пожелайте своим родным мира, добра и Божьей милости. С Вербным воскресеньем!