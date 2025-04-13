У це свято люди згадують урочисту появу Ісуса Христа в Єрусалимі перед Його розп'яттям та мученицькою смертю. Тоді люди радісно зустрічали Спасителя, кидаючи Йому пальмові гілки під ноги. Однак з часом в Україні почали використовувати вербові гілочки та нести їх до храмів, щоб освятити.

Не пропустіть Зворушливі привітання з Вербною неділею 2025: щирі слова у прозі й віршах

LifeStyle24 підготував теплі привітання з Вербною неділею у картинках і листівках. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, та надішліть своїм знайомим і близьким. Проведіть це свято разом з рідними людьми та подаруйте їм гарний настрій і щирі побажання.

Привітання з Вербною неділею 2025: картинки й листівки

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Побажайте своїм рідним миру, добра й Божої ласки. З Вербною неділею!