У Вербну неділю християни згадують, як Ісуса Христа зустрічали в Єрусалимі. Тоді народ вистелив дорогу пальмовими гілками, бо хотів висловити повагу до Спасителя, розповідає LifeStyle24.
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З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Вербною неділею у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм друзям і рідним та подаруйте їм позитивні емоції у цей день.
Привітання з Вербною неділею 2025: картинки, проза й вірші
Верба б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Я вітаю вас сердечно,
Б'ю вас гілкою верби
І бажаю, щоб лиш в щасті
І достатку ви жили.
Мрії ваші хай здійсняться,
Серце в радості співає,
Добрий янгол неодмінно
Хай завжди допомагає.
Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24
***
З Вербною неділею! Нехай благословення Господа зійде на твій дім, наповнюючи його миром, любов'ю та добром. Хай освячена верба охороняє від усього злого, а серце завжди залишається сповненим віри та світла.
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Сьогодні я вітаю вас із Вербною неділею! Нехай із гілочкою верби ваш дім наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!
Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24
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Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки й паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
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Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє оселю від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили та спокій. З Вербною неділею!
Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24
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Вітаю з Вербною неділею й усім серцем бажаю відлякати гілочками верби всі недуги, біди й образи, оселити назавжди у своєму домі радість і добро, а в душі – спокій і надію. Здоров'я вам і миру!