У Вербницю люди згадують важливу подію, яка пов'язана із життям Ісуса Христа – Його вхід до Єрусалима. Жителі міста раділи появі Сина Божого, який воскресив свого друга Лазаря у Віфанії. Тоді народ зустрів Сина Божого, кидаючи Йому пальмові гілки під ноги. Саме тому Вербну неділю нерідко ще називають Пальмовою, розповідає LifeStyle24.

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У цей світлий день заведено вітати рідних і близьких зі святом. Наша редакція підготувала щирі привітання з Вербною неділею у картинках і листівках, які ви можете надіслати своїм друзям і знайомим.

Привітання з Вербною неділею 2025: картинки й листівки

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Зверніть увагу! Наша редакція раніше розповідала про те, що робити з тогорічною свяченою вербою.

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

Надішліть ці картинки-привітання своїм рідним і близьким. Не забудьте також підняти настрій друзям і знайомим у це велике свято.