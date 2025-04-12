В Вербницу люди вспоминают важное событие, которое связано с жизнью Иисуса Христа – Его вход в Иерусалим. Жители города радовались появлению Сына Божьего, который воскресил своего друга Лазаря в Вифании. Тогда народ встретил Сына Божьего, бросая Ему пальмовые ветви под ноги. Именно поэтому Вербное воскресенье нередко еще называют Пальмовым, рассказывает LifeStyle24.

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В этот светлый день принято поздравлять родных и близких с праздником. Наша редакция подготовила искренние поздравления с Вербным воскресеньем в картинках и открытках, которые вы можете отправить своим друзьям и знакомым.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025: картинки и открытки

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Обратите внимание! Наша редакция ранее рассказывала о том, что делать с прошлогодней свяченой вербой.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025 / Коллаж LifeStyle24

Отправьте эти картинки-поздравления своим родным и близким. Не забудьте также поднять настроение друзьям и знакомым в этот большой праздник.