Після церковної служби віряни вирушають додому та ставлять їх біля ікон. У народі вірять, що верба має цілющі здібності та може відлякати злих духів. Що робити зі старими свяченими гілками – розповідає LifeStyle24.

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Що робити зі старою свяченою вербою

Перед Вербною неділею віряни мають позбутися старої свяченої верби. Однак далеко не всі християни знають, що робити з тогорічними гілками. Хтось зберігає їх вдома, біля ікон, протягом року. Водночас дехто навіть думає викинути вербові гілки, але цього категорично не можна робити.

Вірянам варто взяти стару свячену вербу та спалити її в лісі. Втім, попіл варто забрати з собою та залишити його під будь-яким деревом або розвіяти за вітром. Що цікаво, у давнину предки підпалювали вербові гілочки у своєму будинку, бо хотіли очистити свої оселі від негативної енергії.

Що робити зі старою свяченою вербою / Фото Freepik

Навіщо зберігають освячену вербу вдома

Наші пращури вірили, що свячена верба здатна захистити родину від негативу та недуг. Зазвичай гілочки ставлять біля ікон, щоб вони відлякували злих духів і нечисту силу.

Крім цього, за народними повір'ями, це дерево притягує здоров'я та добробут, адже символізує весняне пробудження. Деякі люди навіть говорять особливі слова, щоб діти росли швидше та були завжди здоровими: "Рости, як верба, будь здоровий, як вода".