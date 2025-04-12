Крім цього, у суботу перед Вербною неділею діють певні заборони, яких варто дотримуватися, щоб не накликати негаразди й невдачі. Що не можна робити у цей день – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Завтра – Лазарева субота 2025: що можна робити у цей день

Що не можна робити в суботу перед Вербною неділею

У цей день не слід користуватися ножицями, ножами або іншими гострими предметами, щоб не привабити конфлікти та не позбутися удачі. Також важливо бути позитивно налаштованим й не думати про погане. У суботу перед Вербною неділею вірянам не можна лихословити та бажати зла, адже все сказане вплине на наступні 365 днів. Крім цього, у народі вірили, що в цей день не варто відмовляти в допомозі нужденним, бо існував ризик притягнути біди в родину.

Також християнам не рекомендується позичати або брати гроші в борг, щоб не привабити матеріальні труднощі. Водночас у Лазареву суботу не слід стригти волосся або нігті, бо тоді скоротите собі тривалість життя.

Традиції Лазаревої суботи 2025

У Лазареву суботу віряни традиційно відвідують богослужіння, де згадують, як Ісус Христос повернув до життя свого друга, праведного Лазаря. Нерідко до церкви християни також приносять вербові гілочки, щоб освятити їх напередодні Вербної неділі.

Водночас наші предки вірили, що молитва у Лазареву суботу має особливу силу. Тому віряни моляться про зцілення від хвороб та зміцнення здоров'я рідних і близьких.