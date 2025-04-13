Що цікаво, це свято встановив Указ Президента України Володимира Зеленського від квітня 2023 року. Головна мета – нагадати про важливість оборонно-промислового комплексу для національної безпеки та суверенітету держави, а також вшанувати значний внесок його працівників у зміцнення обороноздатності країни. Важливо зазначити, що дату свята обрали невипадково. Саме 13 квітня 2022 року українські крилаті протикорабельні ракети "Нептун" вразили та потопили ракетний крейсер "Москва", розповідає LifeStyle24.

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З нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу України наша редакція підготувала теплі привітання у картинках і прозі. Надішліть їх своїм близьким і знайомим, які роблять важливу справу в умовах повномасштабного вторгнення.

Привітання з Днем працівника оборонно-промислового комплексу України

Нехай сьогоднішній день буде святковим визнанням вашої мужності й самовідданості. Відданість вашій справі робить нашу країну міцнішою. Щасливого Дня працівника оборонно-промислового комплексу!

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Щиро дякую вам за вашу сміливість і самовідданість, які ви проявляєте у своїй роботі. Нехай ваш вклад у справу оборони України завжди буде цінуватися гідно. Вітаю з Днем працівника оборонно-промислового комплексу!

Привітання з Днем працівника оборонно-промислового комплексу / Колаж LifeStyle24

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Ваша робота – це щоденний внесок у забезпечення миру і стабільності. Бажаю вам нових успіхів і досягнень. Щасливого свята, працівники оборонно-промислового комплексу України!

Нагадаємо, що сьогодні віряни святкують Вербну неділю. З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах.

Привітання з Днем працівника оборонно-промислового комплексу / Колаж LifeStyle24

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Ваша праця, присвячена захисту нашої країни, вражає серця та сповнює нас гордості. Бажаю вам, щоб кожен день приніс нові перемоги та досягнення, а кожна ніч – спокій і безтурботність. Нехай доля нагороджує вас за вашу самовіддану працю, а ми, своєю чергою, завжди будемо пишатися вами. Щиро вітаю з Днем працівника оборонно-промислового комплексу!

Привітання з Днем працівника оборонно-промислового комплексу / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з професійним святом! Ваша посвята і самовідданість не мають меж, і вони є великим джерелом пишних досягнень. Бажаю вам здоров'я, щастя та нових звершень у вашій благородній місії. Вітаю з Днем працівника оборонно-промислового комплексу!

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Вітаю з Днем працівника оборонно-промислового комплексу! Ваша невтомна праця є важливим гарантом нашої безпеки й миру. Нехай кожен ваш день буде наповнений відчуттям гордості за ваш вагомий внесок у захист нашої країни.