З Днем працівників морського та річкового флоту: щирі привітання для близьких та колег
- День працівників морського та річкового флоту України відзначають щороку у першу неділю липня, свято було відновлено у 2015 році.
- У статті зібрані привітання для працівників морського та річкового флоту, які можна надіслати колегам та близьким.
День працівників морського та річкового флоту – це професійне свято всіх, хто пов’язаний з морським і річковим флотом України. Його відзначають щороку у першу неділю липня.
Цього року свято припадає на 6 липня. У матеріалі Lifestyle 24 ми зібрали теплі привітання у вигляді текстів і зображень, які можна надіслати рідним і колегам.
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День працівників морського та річкового флоту
День працівників морського та річкового флоту України був запроваджений указом Президента від 29 червня 1993 року за ініціативою самих працівників флоту. Проте у 2008 році це свято скасували, замінивши його на День флоту України.
У грудні 2011 року Президент Віктор Янукович переніс дату святкування Дня флоту України на останню неділю липня – ту саму дату, коли відзначає свій День Військово-морський флот країни-агресора.
12 червня 2015 року Президент Петро Порошенко відновив святкування Дня працівників морського та річкового флоту України та встановив, що його слід відзначати щороку у першу неділю липня.
Якщо ви хочете привітати своїх рідних та колег, ось, як це можна зробити:
- Дорогі колеги! Дякуємо вам за відданість справі, за щоденну працю на водних просторах, за силу, витримку й мужність. Бажаємо, щоб ваш шлях завжди був спокійним, вітер – попутним, а кожне повернення додому – радісним і щасливим.
- Бажаємо вам міцного здоров'я, безаварійних рейсів, родинного тепла та впевненості в завтрашньому дні. Нехай у вашому житті буде стільки ж світла й глибини, скільки в морі!
- Вітаю з Днем працівників морського та річкового флоту! Бажаю вам міцного здоров'я, надійних суден і завжди спокійного моря. Нехай удача супроводжує у кожному рейсі, а дім завжди чекає з відкритими обіймами!
- Вітаю з професійним святом! Дякую за вашу мужність, витримку і сумлінну працю на водних шляхах України. Нехай ваше життя буде повне світла, а морські подорожі – безпечними та успішними!
- З Днем працівників морського та річкового флоту! Бажаю, щоб кожен рейс приносив лише радість, а здоров'я і наснага ніколи не покидали вас. Хай море завжди буде джерелом натхнення і нових можливостей!