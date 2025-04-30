З Днем прикордонника України 2025: найщиріші привітання у картинках, прозі й віршах

30 квітня українці відзначають День прикордонника. Це професійне свято вшановує діяльність тих, хто щодня забезпечує безпеку країни, стримуючи загрози та охороняючи життя громадян.

День прикордонника встановив Указ першого Президента України Леоніда Кравчука у 1992 році. До 2003-го громадяни відзначали це свято 4 листопада – у день ухвалення закону "Про Прикордонні війська України". Однак згодом свято прикордонників почали вшановувати 28 травня.

Втім, з 2018 року українці щорічно святкують цей день саме 30 квітня. Його встановив Указ п'ятого Президента України Петра Порошенка з метою відзначення внеску захисників кордонів нашої країни, розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Календар вихідних і свят на травень 2025: чи будуть українці відпочивати на День матері

З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, які займаються важливою справою в умовах повномасштабної війни, стоячи на захисті державних кордонів.

Привітання з Днем прикордонника України 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Бажаю стійкості, сили, витривалості! Дякую за те, що кожен день і кожну ніч охороняєте наше життя!

***

Вітаю тебе, друже, із Днем прикордонника. Впевнений, що ти й твої колеги завжди будете взірцем гідності та честі, відданості своєму народові та обов'язку. Успіхів вам на цьому благородному шляху.

Привітання з Днем прикордонника України / Колаж LifeStyle24

***

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров'я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

З Днем прикордонника вітаю

І тобі бажаю

Удачі, сил п'ять тонн –

Аби пишавсь тобою кордон!

Привітання з Днем прикордонника України / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем прикордонника, бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою, дружньої підтримки, матеріального добробуту, сили духу і тіла, мужності та родинної підтримки. Дякую за службу!

Зверніть увагу! Раніше наша редакція публікувала привітання з днем народження у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним і близьким.

***

Вітаю тебе зі святом прикордонника! Твоя праця – нелегка, але дуже важлива для забезпечення національної безпеки. Бажаю тобі успіхів у виконанні обов'язків, здоров'я, віри у свої сили та відваги у важких ситуаціях. Ти герой нашого часу! Слава Україні!

Привітання з Днем прикордонника України / Колаж LifeStyle24

***

На горду службу ви обрані,

Оберігаєте кордон країни.

Професія ваша в пошані

І функції дуже важливі.

Як вам вдячні безмірно

Не висловити навіть у словах.

Кордон, сказати буде вірно,

У надійних і сильних руках.

***

Слів подяки не передати. Вітаю зі святом вас, дорогі наші прикордонники. Ви показали свою мужність, сміливість і стійкість! Бажаю вам назавжди забути про цю війну, і нехай вже сьогодні над нами замайорить мирне небо!