День прикордонника встановив Указ першого Президента України Леоніда Кравчука у 1992 році. До 2003-го громадяни відзначали це свято 4 листопада – у день ухвалення закону "Про Прикордонні війська України". Однак згодом свято прикордонників почали вшановувати 28 травня.

Втім, з 2018 року українці щорічно святкують цей день саме 30 квітня. Його встановив Указ п'ятого Президента України Петра Порошенка з метою відзначення внеску захисників кордонів нашої країни, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, які займаються важливою справою в умовах повномасштабної війни, стоячи на захисті державних кордонів.

Привітання з Днем прикордонника України 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Бажаю стійкості, сили, витривалості! Дякую за те, що кожен день і кожну ніч охороняєте наше життя!

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Вітаю тебе, друже, із Днем прикордонника. Впевнений, що ти й твої колеги завжди будете взірцем гідності та честі, відданості своєму народові та обов'язку. Успіхів вам на цьому благородному шляху.

Привітання з Днем прикордонника України / Колаж LifeStyle24

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З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров'я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

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З Днем прикордонника вітаю

І тобі бажаю

Удачі, сил п'ять тонн –

Аби пишавсь тобою кордон!

Привітання з Днем прикордонника України / Колаж LifeStyle24

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Вітаю тебе з Днем прикордонника, бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою, дружньої підтримки, матеріального добробуту, сили духу і тіла, мужності та родинної підтримки. Дякую за службу!

Зверніть увагу! Раніше наша редакція публікувала привітання з днем народження у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним і близьким.

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Вітаю тебе зі святом прикордонника! Твоя праця – нелегка, але дуже важлива для забезпечення національної безпеки. Бажаю тобі успіхів у виконанні обов'язків, здоров'я, віри у свої сили та відваги у важких ситуаціях. Ти герой нашого часу! Слава Україні!

Привітання з Днем прикордонника України / Колаж LifeStyle24

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На горду службу ви обрані,

Оберігаєте кордон країни.

Професія ваша в пошані

І функції дуже важливі.

Як вам вдячні безмірно

Не висловити навіть у словах.

Кордон, сказати буде вірно,

У надійних і сильних руках.

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Слів подяки не передати. Вітаю зі святом вас, дорогі наші прикордонники. Ви показали свою мужність, сміливість і стійкість! Бажаю вам назавжди забути про цю війну, і нехай вже сьогодні над нами замайорить мирне небо!