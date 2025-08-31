Сьогодні, 31 серпня, жителі Рівного відзначають День свого рідного міста. У це свято заведено згадувати його історію та пишатися здобутками.

Що цікаво, місто Рівне вперше згадується в письмових джерелах 1283 року, а саме у польській хроніці Rocznik kapituły krakowskiej. На той час ця територія належала Галицько-Волинському князівству.

Згодом місто почало входити до складу Великого князівства Литовського, а в 1492 році Рівне отримало Магдебурзьке право. Це ключова юридична норма, яка надавала території статус самоврядного населеного пункту, сприяла розвитку торгівлі, ремесел та місцевого самоврядування, розповідає LifeStyle24.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем Рівного, які ви можете надіслати жителям цього міста та підняти їм настрій.

Цікаво Найтепліші привітання з Днем шахтаря 2025: гарні слова у прозі й віршах

День міста Рівне 2025: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з Днем міста Рівне 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Рівне 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Рівне 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Рівне 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Рівне 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Рівне 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Рівне 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста Рівне 2025 / Колаж LifeStyle24

До речі, 31 серпня, також відзначають День міста Донецьк. З цієї нагоди наша редакція підготувала гарні привітання.