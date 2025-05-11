Сьогодні – День святих Кирила та Мефодія 2025: головні заборони свята

День святих Кирила та Мефодія щорічно припадає на 11 травня, за новим церковним календарем. У це свято діє низка заборон, яких важливо дотримуватися, щоб не накликати біду.

Про те, що заборонено робити у День святих Кирила і Мефодія – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у День святих Кирила і Мефодія 2025

Не можна незаміжнім дівчатам виносити сміття та підмітати підлогу.

Не слід починати робити нові справи.

Не рекомендується працювати на городі чи в саду.

Не варто здійснювати дорогі покупки.

Не можна довго перебувати на вулиці.

Не слід віддавати чи брати гроші в борг.

Не рекомендується носити чорний одяг.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними й близькими.

Не можна лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.

Не слід бажати іншим зла.

Не рекомендується виходити з дому ввечері.

Святі Кирило й Мефодій / Фото Pinterest

Народні прикмети на 11 травня

Якщо сьогодні багряний схід сонця, то очікуйте на грозове літо.

Якщо на вулиці тепло, то літо буде спекотним.

Якщо надворі туманно, то влітку часто дощитиме.

Якщо ввечері холодно, то очікуйте негоди.

Якщо побачите веселку, то в червні буде вітряно.

Якщо сьогодні піде дощ, то така погода буде протягом найближчих днів.

Коли святкують День святих Кирила і Мефодія за старим стилем

Раніше свято відзначали 24 травня, проте після переходу Православної Церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар все змінилося. З вересня 2023 року дати багатьох релігійних свят були перенесені.

Відтоді українці святкують День святих Кирила і Мефодія на 13 днів раніше. Цьогоріч віряни зустрічають це свято 11 травня.