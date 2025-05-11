О том, что запрещено делать в День святых Кирилла и Мефодия – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в День святых Кирилла и Мефодия 2025
- Нельзя незамужним девушкам выносить мусор и подметать пол.
- Не следует начинать делать новые дела.
- Не рекомендуется работать на огороде или в саду.
- Не стоит совершать дорогие покупки.
- Нельзя долго находиться на улице.
- Не следует отдавать или брать деньги в долг.
- Не рекомендуется носить черную одежду.
- Не стоит ссориться и спорить с родными и близкими.
- Нельзя сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и думать о плохом.
- Не следует желать другим зла.
- Не рекомендуется выходить из дома вечером.
Святые Кирилл и Мефодий / Фото Pinterest
Народные приметы на 11 мая
- Если сегодня багровый восход солнца, то ожидайте грозовое лето.
- Если на улице тепло, то лето будет жарким.
- Если на улице туманно, то летом часто будет идти дождь.
- Если вечером холодно, то ожидайте непогоды.
- Если увидите радугу, то в июне будет ветрено.
- Если сегодня пойдет дождь, то такая погода будет в течение ближайших дней.
Когда празднуют День святых Кирилла и Мефодия по старому стилю
Раньше праздник отмечали 24 мая, однако после перехода Православной Церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь все изменилось. С сентября 2023 года даты многих религиозных праздников были перенесены.
С тех пор украинцы празднуют День святых Кирилла и Мефодия на 13 дней раньше. В этом году верующие встречают этот праздник 11 мая.