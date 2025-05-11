Про те, що заборонено робити у День святих Кирила і Мефодія – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у День святих Кирила і Мефодія 2025

  • Не можна незаміжнім дівчатам виносити сміття та підмітати підлогу.
  • Не слід починати робити нові справи.
  • Не рекомендується працювати на городі чи в саду.
  • Не варто здійснювати дорогі покупки.
  • Не можна довго перебувати на вулиці.
  • Не слід віддавати чи брати гроші в борг.
  • Не рекомендується носити чорний одяг.
  • Не варто сваритися та сперечатися з рідними й близькими.
  • Не можна лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.
  • Не слід бажати іншим зла.
  • Не рекомендується виходити з дому ввечері.

Святі Кирило й Мефодій / Фото Pinterest

Народні прикмети на 11 травня

  • Якщо сьогодні багряний схід сонця, то очікуйте на грозове літо.
  • Якщо на вулиці тепло, то літо буде спекотним.
  • Якщо надворі туманно, то влітку часто дощитиме.
  • Якщо ввечері холодно, то очікуйте негоди.
  • Якщо побачите веселку, то в червні буде вітряно.
  • Якщо сьогодні піде дощ, то така погода буде протягом найближчих днів.

Коли святкують День святих Кирила і Мефодія за старим стилем

Раніше свято відзначали 24 травня, проте після переходу Православної Церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар все змінилося. З вересня 2023 року дати багатьох релігійних свят були перенесені.

Відтоді українці святкують День святих Кирила і Мефодія на 13 днів раніше. Цьогоріч віряни зустрічають це свято 11 травня.