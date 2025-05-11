Про те, що заборонено робити у День святих Кирила і Мефодія – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити у День святих Кирила і Мефодія 2025
- Не можна незаміжнім дівчатам виносити сміття та підмітати підлогу.
- Не слід починати робити нові справи.
- Не рекомендується працювати на городі чи в саду.
- Не варто здійснювати дорогі покупки.
- Не можна довго перебувати на вулиці.
- Не слід віддавати чи брати гроші в борг.
- Не рекомендується носити чорний одяг.
- Не варто сваритися та сперечатися з рідними й близькими.
- Не можна лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.
- Не слід бажати іншим зла.
- Не рекомендується виходити з дому ввечері.
Святі Кирило й Мефодій / Фото Pinterest
Народні прикмети на 11 травня
- Якщо сьогодні багряний схід сонця, то очікуйте на грозове літо.
- Якщо на вулиці тепло, то літо буде спекотним.
- Якщо надворі туманно, то влітку часто дощитиме.
- Якщо ввечері холодно, то очікуйте негоди.
- Якщо побачите веселку, то в червні буде вітряно.
- Якщо сьогодні піде дощ, то така погода буде протягом найближчих днів.
Коли святкують День святих Кирила і Мефодія за старим стилем
Раніше свято відзначали 24 травня, проте після переходу Православної Церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар все змінилося. З вересня 2023 року дати багатьох релігійних свят були перенесені.
Відтоді українці святкують День святих Кирила і Мефодія на 13 днів раніше. Цьогоріч віряни зустрічають це свято 11 травня.