З Днем Трьох Святителів 2025: найщиріші привітання у картинках зі святом

За новим календарем, 30 січня відзначають День Трьох Святителів: Василя Великого, Івана Золотоустого та Григорія Богослова. У це свято люди моляться святим і просять у них достатку й здоров'я.

За часів правління візантійського імператора Олексія I Комніна серед вірян виникали суперечки щодо значущості Трьох Святителів. Одні запевняли, що Григорій Богослов є найважливішим для церкви, тоді як інші вважали найвеличнішим саме Василія Великого, а дехто надавав перевагу Івану Золотоустому. Однак Іоанну, єпископу Євхаїтському, з'явилися Три Святителі уві сні. Вони сказали, що всі рівні перед Богом. Після цього розбіжності між думками християн зникли, і пам'ять про Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого почали вшановувати в один день, розповідає 24 Канал з посиланням на Храм Святого Іоанна Богослова міста Харкова.

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З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Збережіть їх собі та надішліть рідним і знайомим, яким хочете подарувати гарний настрій у День Трьох Святителів.

Привітання з Днем Трьох Святителів 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем Трьох Святителів 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Трьох Святителів 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Трьох Святителів 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Трьох Святителів 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Трьох Святителів 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Трьох Святителів 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Трьох Святителів 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Трьох Святителів 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли відзначають День Трьох Святителів за старим календарем

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Собор Трьох Святителів святкують 12 лютого, а за новим – 30 січня.