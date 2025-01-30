Во времена правления византийского императора Алексея I Комнина среди верующих возникали споры о значимости Трех Святителей. Одни уверяли, что Григорий Богослов является важнейшим для церкви, тогда как другие считали величайшим именно Василия Великого, а некоторые отдавали предпочтение Иоанну Златоусту. Однако Иоанну, епископу Евхаитскому, явились Три Святителя во сне. Они сказали, что все равны перед Богом. После этого разногласия между мнениями христиан исчезли, и память о Василии Великом, Григория Богослова и Иоанна Златоуста начали почитать в один день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Храм Святого Иоанна Богослова города Харькова.

Не пропустите 30 января – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя идти на рыбалку и охоту

По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления. Сохраните их себе и отправьте родным и знакомым, которым хотите подарить хорошее настроение в День Трех Святителей.

Поздравления с Днем Трех Святителей 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем Трех Святителей 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Трех Святителей 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Трех Святителей 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Трех Святителей 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Трех Святителей 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Трех Святителей 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Трех Святителей 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Трех Святителей 2025 / Коллаж LifeStyle24

Когда отмечают День Трех Святителей по старому календарю

В связи с тем, что в сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, даты, когда христиане отмечают праздники, сместились на 13 дней назад. По старому календарю, Собор Трех Святителей празднуют 12 февраля, а по новому – 30 января.