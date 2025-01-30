В этот день наши предки проводили время с семьей и много молились. О запретах и приметах 30 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Храм Святого Иоанна Богослова города Харькова.
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Собор Трех Святителей
Иоанн Златоуст получил хорошее образование и был хорошим оратором. После смерти матери он решил посвятить жизнь Богу. Мужчина занимался благотворительностью и неоднократно участвовал в богословских спорах против ариан, которые отрицали божество Иисуса Христа.
Василий Великий был архиепископом Кесарии Каппадокийской в Малой Азии. Он растолковал Священное Писание, трактат о Святом Духе и много посланий. Василий проповедовал дважды в день, помогал нуждающимся и боролся с еретиками.
Григорий Богослов преподавал красноречие, но впоследствии решил жить в пустыне и принять сан пресвитера. Однажды Антиохийский Собор пригласил Григория помочь Константинопольской Церкви. Мужчина прибыл туда и стал Патриархом Константинопольским, а через некоторое время начал совершать монашеские подвиги.
Что нельзя делать
- Не стоит ходить в лес в одиночку.
- Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности вязать и шить.
- Не следует отправляться на рыбалку или охоту, потому что привлечете проблемы в семью.
Народные приметы
- Если сегодня услышите пение снегирей, то скоро выпадет снег.
- Если на деревьях увидите иней, то ожидайте потепления.
- Если на улице ветрено, то в этом году часто будет идти дождь.
- Если на небе хорошо видны звезды, то вскоре будет ветрено.
Что еще отмечают
День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Его ежегодно отмечают 30 января с 2011 года. Этот праздник установил тогдашний министр обороны Украины Михаил Ежель с целью чествования деятельности работников ВСУ.