У цей день наші предки проводили час з родиною та багато молилися. Про заборони й прикмети 30 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Храм Святого Іоанна Богослова міста Харкова.
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Собор Трьох Святителів
Іван Золотоустий здобув гарну освіту та був гарним оратором. Після смерті матері він вирішив присвятити життя Богу. Чоловік займався благодійністю та неодноразово брав участь у богословських суперечках проти аріан, які заперечували божество Ісуса Христа.
Василій Великий був архиєпископом Кесарії Каппадокійської в Малій Азії. Він розтлумачив Святе Письмо, трактат про Святого Духа та багато послань. Василій проповідував двічі на день, допомагав нужденним і боровся з єретиками.
Григорій Богослов викладав красномовство, але згодом вирішив жити у пустелі та прийняти сан пресвітера. Одного дня Антіохійський Собор запросив Григорія допомогти Константинопольській Церкві. Чоловік прибув туди та став Патріархом Константинопольським, а через деякий час почав здійснювати чернечі подвиги.
Що не можна робити
- Не варто ходити до лісу наодинці.
- Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.
- Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема в'язати та шити.
- Не слід вирушати на риболовлю або полювання, бо привабите негаразди в родину.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні почуєте спів снігурів, то скоро випаде сніг.
- Якщо на деревах побачите іній, то очікуйте потепління.
- Якщо надворі вітряно, то цьогоріч часто дощитиме.
- Якщо на небі добре видно зорі, то незабаром буде вітряно.
Що ще відзначають
День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України. Його щорічно відзначають 30 січня з 2011 року. Це свято встановив тодішній міністр оборони України Михайло Єжель з метою вшанування діяльності працівників ЗСУ.