У цей день наші предки проводили час з родиною та багато молилися. Про заборони й прикмети 30 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Храм Святого Іоанна Богослова міста Харкова.

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Собор Трьох Святителів

Іван Золотоустий здобув гарну освіту та був гарним оратором. Після смерті матері він вирішив присвятити життя Богу. Чоловік займався благодійністю та неодноразово брав участь у богословських суперечках проти аріан, які заперечували божество Ісуса Христа.

Василій Великий був архиєпископом Кесарії Каппадокійської в Малій Азії. Він розтлумачив Святе Письмо, трактат про Святого Духа та багато послань. Василій проповідував двічі на день, допомагав нужденним і боровся з єретиками.

Григорій Богослов викладав красномовство, але згодом вирішив жити у пустелі та прийняти сан пресвітера. Одного дня Антіохійський Собор запросив Григорія допомогти Константинопольській Церкві. Чоловік прибув туди та став Патріархом Константинопольським, а через деякий час почав здійснювати чернечі подвиги.

Що не можна робити

Не варто ходити до лісу наодинці.

Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема в'язати та шити.

Не слід вирушати на риболовлю або полювання, бо привабите негаразди в родину.

Народні прикмети

Якщо сьогодні почуєте спів снігурів, то скоро випаде сніг.

Якщо на деревах побачите іній, то очікуйте потепління.

Якщо надворі вітряно, то цьогоріч часто дощитиме.

Якщо на небі добре видно зорі, то незабаром буде вітряно.

Що ще відзначають

День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України. Його щорічно відзначають 30 січня з 2011 року. Це свято встановив тодішній міністр оборони України Михайло Єжель з метою вшанування діяльності працівників ЗСУ.