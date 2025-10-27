27 жовтня, 06:15
"Народ без мови – не народ": 10 найкращих цитат про мову для ваших соцмереж
Основні тези
- 27 жовтня Україна святкує День української мови та писемності, вшановуючи історію рідної мови.
- Цитати українських письменників про мову підкреслюють її важливість як національної ознаки та культурного багатства.
27 жовтня Україна святкує День української мови та писемності. Це свято вшановує багатовікову історію рідної для українців мови.
Чимало українських письменників висловилося на цю тему. З нагоди Дня української мови та писемності 24 Канал зібрав добірку чуттєвих цитат про мову, якими ви можете поділитися у своїх соцмережах.
Найкращі цитати про рідну мову
- "Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п’янить", – Олександр Олесь.
- "Рідна мова на чужині ще милішою стає", – Павло Грабовський.
- "Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла", – Микола Гоголь.
- "Мова – це наша національна ознака, у мові – наша культура, сутність нашої свідомості", – Іван Огієнко.
- "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку XXI століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу", – Ліна Костенко.
- "А мова – це душа народу, народ без мови – не народ", – Володимир Сосюра.
- "Українське слово. Ти частка тих, що вже давно померли, їх кров живуща, їх жага нетлінна, безсмертне і величне, як Говерла, багате і дзвінке, як Україна", – Дмитро Луценко.
- "Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування", – Панас Мирний.
- "Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови", – Максим Рильський.
- "Наша мова як чарівна пісня, що вміщає в собі і палку любов до Вітчизни, і ярий гнів до ворогів, і волелюбні думи народнії, і ніжні запахи рідної землі. А пісня – це найдобірніша, найвиразніша мова", – Павло Тичина.
Для написання матеріалу використані джерела: Dovidka.biz.ua та Elle Україна.