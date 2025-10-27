Немало украинских писателей высказалось на эту тему. По случаю Дня украинского языка и письменности 24 Канал собрал подборку чувственных цитат о языке, которыми вы можете поделиться в своих соцсетях.

Лучшие цитаты о родном языке

"Звенит-поет наш язык, очаровывает, радует и пьянит", – Александр Олесь.

"Родной язык на чужбине еще милее становится", – Павел Грабовский.

"Удивляешься драгоценности языка нашего: в нем что ни звук, то подарок, все крупно, зернисто, как самый жемчуг", – Николай Гоголь.

"Язык – это наш национальный признак, в языке – наша культура, сущность нашего сознания", – Иван Огиенко.

"Нации умирают не от инфаркта. Сначала им отбирает язык. Мы должны быть сознательны того, что языковая проблема для нас актуальна и в начале XXI века, и если мы не опомнимся, то будем иметь очень неутешительную перспективу", – Лина Костенко.

Поздравление с Днем украинского языка и письменности / Коллаж LifeStyle24

"А язык – это душа народа, народ без языка – не народ", – Владимир Сосюра.

"Украинское слово. Ты частица тех, что уже давно умерли, их кровь живуща, их жажда нетленная, бессмертное и величественное, как Говерла, богатое и звонкое, как Украина", – Дмитрий Луценко.

"Самое большое и самое дорогое добро у каждого народа – это его язык. Тот живой тайник человеческого духа, его богатая сокровищница, в которую народ складывает и свою давнюю жизнь, и свои надежды, ум, опыт, чувства", – Панас Мирный.

"Язык – воплощение мысли. Чем богаче мысль, тем богаче язык. Любим его, изучаем его, развиваем его! Боремся за красоту языка, за правильность языка, за доступность языка, за богатство языка", – Максим Рыльский.

"Наш язык как волшебная песня, вмещающая в себе и пылкую любовь к Отечеству, и ярый гнев к врагам, и свободолюбивые думы народные, и нежные запахи родной земли. А песня – это самый красивый, самый выразительный язык", – Павел Тычина.

Для написания материала использованы источники: Dovidka.biz.ua и Elle Украина.