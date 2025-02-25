День української жінки 2025: найкращі привітання у картинках

Сьогодні, 25 лютого, наша країна відзначає День української жінки. Свято не має статусу офіційного, однак у цей день заведено згадувати про важливу роль жінок у суспільстві і їхній внесок у різні галузі.

Зазначимо, що у 2023 році у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який мав би скасувати святкування 8 березня, 1 та 9 травня, але на їхню заміну запровадити альтернативні варіанти. Серед них – День української жінки. Цікаво, що це свято припадає на день, коли народилась геніальна українська поетеса Леся Українка, передає LifeStyle24.

До теми Не свято жіночої краси: історія Дня української жінки 2025

У зв'язку з такою подією, пропонуємо надіслати найріднішим і найближчим людям красиві картинки-привітання, якими хочете висловити вдячність у День української жінки.

Привітання з Днем української жінки 2025: красиві картинки та листівки

Привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання у картинках з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

День української жінки 2025 – привітання у картинках / Колаж LifeStyle24

Найкращі привітання у картинках з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

Красиві привітання у картинках з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

Картинка-привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

З Днем української жінки! Не забувайте про важливість свята та нагадайте іншим за нього.