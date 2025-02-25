Отметим, что в 2023 году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен был бы отменить празднование 8 марта, 1 и 9 мая, но на их замену ввести альтернативные варианты. Среди них – День украинской женщины. Интересно, что этот праздник приходится на день, когда родилась гениальная украинская поэтесса Леся Украинка, передает LifeStyle24.

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В связи с таким событием, предлагаем отправить родным и близким людям красивые картинки-поздравления, которыми хотите выразить благодарность в День украинской женщины.

Поздравления с Днем украинской женщины 2025: красивые картинки и открытки

Поздравления с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления в картинках с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

День украинской женщины 2025 – поздравления в картинках / Коллаж LifeStyle24

Лучшие поздравления в картинках с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Красивые поздравления в картинках с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Картинка-поздравление с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

С Днем украинской женщины! Не забывайте о важности праздника и напомните другим о нем.