Зазначимо, що у 2023 році у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який мав би скасувати святкування 8 березня, 1 та 9 травня, але на їхню заміну запровадити альтернативні варіанти. Серед них – День української жінки. Цікаво, що це свято припадає на день, коли народилась геніальна українська поетеса Леся Українка, передає LifeStyle24.
До теми Не свято жіночої краси: історія Дня української жінки 2025
У зв'язку з такою подією, пропонуємо надіслати найріднішим і найближчим людям красиві картинки-привітання, якими хочете висловити вдячність у День української жінки.
Привітання з Днем української жінки 2025: красиві картинки та листівки
Привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання у картинках з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24
День української жінки 2025 – привітання у картинках / Колаж LifeStyle24
Найкращі привітання у картинках з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24
Красиві привітання у картинках з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24
Картинка-привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24
З Днем української жінки! Не забувайте про важливість свята та нагадайте іншим за нього.