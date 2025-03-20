Що не можна робити у День весняного рівнодення 2025: важливі заборони

Сьогодні, 20 березня, українці відзначають День весняного рівнодення. Він символізує перехід від зими до весни та перемогу світла над темрявою.

Наші предки вірили, що цього дня варто дотримуватися певних правил, щоб весь рік був вдалим. У зв'язку з цим існувало чимало заборон і застережень – про них детальніше розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у День весняного рівнодення 2025

У давнину люди намагалися уникати будь-яких сварок та суперечок, адже не хотіли накликати непорозуміння та негаразди в родину. Крім цього, в жодному разі не можна провести цей день у лінощах, оскільки існує високий ризик, що рік буде безрезультатним і принесе нещастя. Також будь-яка погана думка, сказане в гніві слово або заздрість у день рівнодення повернуться бумерангом. Водночас 20 березня не слід відмовляти у допомозі нужденним або проявляти байдужість до чужих проблем, бо це може привабити труднощі й випробування в майбутньому.

До того ж пращури не нехтували прибиранням в оселі, бо хотіли очистити простір від негативної енергії та не бажали накликати нечисту силу. У День весняного рівнодення також не рекомендується позичати або брати гроші в борг, бо почнуться фінансові труднощі.

День весняного рівнодення 2025 / Фото Freepik

Що відомо про День весняного рівнодення 2025

Це явище настає, коли Сонце переходить з Південної півкулі в Північну. У цей момент зірка проходить через небесний центр, через що забезпечується однакова тривалість дня та ночі, що становить приблизно по 12 годин. Відтак для українців настає астрономічна весна, яка протриває до літнього сонцестояння, 21 червня.

У 2025 році Україна відзначатиме День весняного рівнодення у четвер, 20 березня, об 11:01 за київським часом. Відтоді дні ставатимуть довшими, а ночі – коротшими, через що на вулиці швидше світлішатиме.