Наши предки верили, что в этот день стоит придерживаться определенных правил, чтобы весь год был удачным. В связи с этим существовало немало запретов и предостережений – о них подробнее рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2025

В древности люди старались избегать любых ссор и споров, ведь не хотели навлечь недоразумения и проблемы в семью. Кроме этого, ни в коем случае нельзя провести этот день в лени, поскольку существует высокий риск, что год будет безрезультатным и принесет несчастье. Также любая плохая мысль, сказанное в гневе слово или зависть в день равноденствия вернутся бумерангом. В то же время 20 марта не следует отказывать в помощи нуждающимся или проявлять равнодушие к чужим проблемам, потому что это может привлечь трудности и испытания в будущем.

К тому же предки не пренебрегали уборкой в доме, потому что хотели очистить пространство от негативной энергии и не хотели навлечь нечистую силу. У День весеннего равноденствия также не рекомендуется занимать или брать деньги в долг, потому что начнутся финансовые трудности.

День весеннего равноденствия 2025 / Фото Freepik

Что известно о Дне весеннего равноденствия 2025

Это явление наступает, когда Солнце переходит из Южного полушария в Северное. В этот момент звезда проходит через небесный центр, из-за чего обеспечивается одинаковая продолжительность дня и ночи, что составляет примерно по 12 часов. Поэтому для украинцев наступает астрономическая весна, которая продлится до летнего солнцестояния, 21 июня.

В 2025 году Украина будет отмечать День весеннего равноденствия в четверг, 20 марта, в 11:01 по киевскому времени. С тех пор дни будут становиться длиннее, а ночи – короче, из-за чего на улице будет быстрее светлеть.