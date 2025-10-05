Катерина Усик – дружина українського боксера Олександра Усика та мати їхніх дітей. Вона займається бізнесом, зокрема управлінням нерухомості.

Особисте життя Катерини також викликає інтерес в українців, зокрема історія її дівочого прізвища. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке дівоче прізвище Катерини Усик?

До заміжжя Катерини Усик мала прізвище Хмелевська. Воно, ймовірно, походить від слова "хміль" і належить до поширених слов'янських родових назв.

Суфікс -евськ(а) у родових іменах зазвичай вказує на географічне походження або зв'язок із певною місцевістю, як зазначив мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". Тому прізвище Хмелевська мали люди, які народилися в населеному пункті з назвою Хмелів, Хмелеве тощо, або в селі чи місті, де росте хміль.

У сучасному світі це родове ім'я вважається рідкісним, адже відомо про 1016 його носіїв. Переважна більшість власників такого родового імені живе на Київщині, Харківщині та Донеччині.

Що цікаво, прізвище Хмелевська згадується у реєстрах серед православного духовенства, київського міщанства та репресованих.

Походження дівочого прізвища Катерини Усик / Скриншот з сайту "Рідні"

