Його мають понад 1000 людей: яке дівоче прізвище Катерини Усик
- Катерина Усик до заміжжя мала дівоче прізвище Хмелевська.
Воно, ймовірно, походить від слова "хміль" і є рідкісним, з 1016 його носіїв.
Катерина Усик – дружина українського боксера Олександра Усика та мати їхніх дітей. Вона займається бізнесом, зокрема управлінням нерухомості.
Особисте життя Катерини також викликає інтерес в українців, зокрема історія її дівочого прізвища. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Яке дівоче прізвище Катерини Усик?
Суфікс -евськ(а) у родових іменах зазвичай вказує на географічне походження або зв'язок із певною місцевістю, як зазначив мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". Тому прізвище Хмелевська мали люди, які народилися в населеному пункті з назвою Хмелів, Хмелеве тощо, або в селі чи місті, де росте хміль.
У сучасному світі це родове ім'я вважається рідкісним, адже відомо про 1016 його носіїв. Переважна більшість власників такого родового імені живе на Київщині, Харківщині та Донеччині.
Що цікаво, прізвище Хмелевська згадується у реєстрах серед православного духовенства, київського міщанства та репресованих.
Яке дівоче прізвище Олени Зеленської?
- Дівоче прізвище Олени Зеленської – Кияшко. Це родове ім'я зберігає пам'ять про рід, у якому народилася та зростала перша леді України. Водночас воно нагадує про її дитинство в Кривому Розі та перші кроки на шляху професійного становлення.
- За однією з версій, прізвище Кияшко може походити від імені легендарного засновника Києва – Кия.
- До того ж це родове ім'я могли давати людям, які мали зв'язок зі столицею України в минулому. Наприклад, власники цього прізвища жили в Києві чи переїхали туди з іншого міста.