Календар днів ангела на березень 2025 року: хто святкуватиме свої іменини

Календар іменин може допомогти батькам, у яких вже зовсім скоро народиться дитина, обрати для неї ім'я. У березні віряни матимуть багато Днів ангела.

З переходом України на новоюліанський календар дати деяких іменин змінилися. Про Дні ангела березня 2025 – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар. Дивіться також Календар релігійних свят на березень 2025 року: що відзначатимуть українці Календар днів ангела на березень 2025 1 березня – Антон, Василь, Веніамін, Олександр, Ян, Антоніна, Євдокія. 2 березня – Арсен, Богдан, Сава. 3 березня – Михайло, Марта. 4 березня – Георгій, Григорій, Яків, Уляна, Юліана. 5 березня – Марк, Теодор 6 березня – Костянтин, Максим, Теодор, Федір, Олена. 7 березня – Василь, Євген, Павло. 8 березня – Іван, Ян. 9 березня – Олексій, Опанас, Акакій. 10 березня – Віктор, Георгій, Василина, Галина. 11 березня – Єгор, Юхим, Василь. 12 березня – Дмитро, Семен, Сергій, Ян, Іван, Костянтин. 13 березня – Олександр, Микола. 14 березня – Ростислав, Михайло. 15 березня – Олександр, Денис, Михайло, Тимофій, Еммануїл. 16 березня – Олександр, Роман, Трохим. 17 березня – Віктор, Макар, Олексій. 18 березня – Кирило, Трохим, Наталя. 19 березня – Інокентій, Софія. 20 березня – Клавдія, Параска, Світлана, Сергій, Уляна. 21 березня – Володимир, Кирило, Яків. 22 березня – Василь, Василиса, Іван. 23 березня – Василь, Лідія. 24 березня – Захар, Стефан, Петро. 25 березня – Сава. 26 березня – Авраам, Алла, Ганна, Лариса, Параска. 27 березня – Іван, Макар. 28 березня – Ілля, Степан. 29 березня – Кирило, Марк, Пилип. 30 березня – Іван, Василь. 31 березня – Веніамін, Інокентій, Йосип.