Календар днів ангела на березень 2025 року: хто святкуватиме свої іменини
- Календар іменин може допомогти батькам вибрати ім'я для дитини, яка народиться у березні 2025 року.
- Дати деяких іменин змінилися через перехід України на новоюліанський календар.
Календар іменин може допомогти батькам, у яких вже зовсім скоро народиться дитина, обрати для неї ім'я. У березні віряни матимуть багато Днів ангела.
З переходом України на новоюліанський календар дати деяких іменин змінилися. Про Дні ангела березня 2025 – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
Дивіться також Календар релігійних свят на березень 2025 року: що відзначатимуть українці
Календар днів ангела на березень 2025
1 березня – Антон, Василь, Веніамін, Олександр, Ян, Антоніна, Євдокія.
2 березня – Арсен, Богдан, Сава.
3 березня – Михайло, Марта.
4 березня – Георгій, Григорій, Яків, Уляна, Юліана.
5 березня – Марк, Теодор
6 березня – Костянтин, Максим, Теодор, Федір, Олена.
7 березня – Василь, Євген, Павло.
8 березня – Іван, Ян.
9 березня – Олексій, Опанас, Акакій.
10 березня – Віктор, Георгій, Василина, Галина.
11 березня – Єгор, Юхим, Василь.
12 березня – Дмитро, Семен, Сергій, Ян, Іван, Костянтин.
13 березня – Олександр, Микола.
14 березня – Ростислав, Михайло.
15 березня – Олександр, Денис, Михайло, Тимофій, Еммануїл.
16 березня – Олександр, Роман, Трохим.
17 березня – Віктор, Макар, Олексій.
18 березня – Кирило, Трохим, Наталя.
19 березня – Інокентій, Софія.
20 березня – Клавдія, Параска, Світлана, Сергій, Уляна.
21 березня – Володимир, Кирило, Яків.
22 березня – Василь, Василиса, Іван.
23 березня – Василь, Лідія.
24 березня – Захар, Стефан, Петро.
25 березня – Сава.
26 березня – Авраам, Алла, Ганна, Лариса, Параска.
27 березня – Іван, Макар.
28 березня – Ілля, Степан.
29 березня – Кирило, Марк, Пилип.
30 березня – Іван, Василь.
31 березня – Веніамін, Інокентій, Йосип.