У сезон збору врожаю селяни дотримуються власних традицій. Так, дехто намагається не копати часник й цибулю, бо нещодавно хтось помер.

У зв'язку з цим, чимало людей чекають похорону, щоб продовжити свою роботу. Чи можна копати часник і цибулю, якщо в селі покійник – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

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Чи можна копати часник і цибулю, якщо в селі покійник?

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк пояснив, що жодних церковних заборон на сільськогосподарську працю перед похороном немає.

Що часник і цибуля мають до покійника? Людина вмерла і вже лежатиме в землі, де проходитимуть певні природні процеси. А якщо надворі сонячно, і часник та цибуля підсохли, то їх треба зібрати, бо якщо цього не зробити в дощ, то вони згниють,

– зазначив отець Олексій.

Він підкреслив, що похорон не пов'язаний з городніми справами. За словами священника ПЦУ, віряни мають уважно слідкувати за власним господарством, а не вірити у забобони.

Покійник до ваших часників і цибуль не має жодного відношення. Поховали людину – ідемо й працюємо далі. Якщо господиня погана, то в неї все зіпсується і без покійника,

– додав Філюк.

Чому люди завішують дзеркала в домі, коли хтось помер?

За давніми повір'ями, дзеркало – своєрідний портал між світами живих і мертвих. Вважалося, що через нього темні сили можуть затягнути душу померлого, позбавивши її можливості потрапити на Суд Божий і знайти спокій.

Крім цього, предки вірили, що дзеркала можуть привабити злих духів, які принесуть додаткове горе або нову біду в родину. Ба більше, душа, яка ще перебуває поруч з тілом, може "заблукати" в задзеркаллі й не знайти дороги до потойбічного світу.