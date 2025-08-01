Про це пише LifeStyle24. Для чого люди завішують дзеркала після смерті найрідніших – читайте далі в матеріалі.

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Чому завішують дзеркала, коли хтось помер?

Згідно з давніми повір'ями, дзеркало – це своєрідний портал між світами живих і мертвих. Вважалося, що через нього темні сили можуть затягнути душу померлого, позбавивши її можливості потрапити на Суд Божий і знайти спокій.

Крім цього, предки вірили, що дзеркала можуть привабити злих духів, які принесуть додаткове горе або нову біду в родину. Ба більше, душа, яка ще перебуває поруч з тілом, може "заблукати" в задзеркаллі й не знайти дороги до потойбічного світу.

Водночас дехто вважає, що дзеркало подвоює все, що в ньому відображається. А тому відкрите люстерко може притягнути ще більше горя або навіть накликати ще одну смерть у дім.

Однак Православна Церква України закликає вірян не вірити у подібні забобони. За словами священників ПЦУ, такі звичаї підміняють у свідомості людей віру марновірством. Християнам варто молитися за своїх рідних, а не дотримуватися різноманітних прикмет.

Чому завішують дзеркала в домі, коли хтось помер / Фото Freepik

Що не можна робити, коли померла близька людина?

За народними прикметами, не рекомендується спати в кімнаті покійника. Вважається, що душа померлого ще певний час залишається поруч з рідними. А якщо заснути у його кімнаті, то існує ризик, що покійник "забере з собою" того, хто спить.

Водночас не варто плакати голосно й надто довго. Річ у тім, що сльози стримують душу померлого у світі живих та не дають їй відійти у вічність. За повір'ями, надмірна емоційність може завдати покійнику страждань, змушуючи його "блукати" серед близьких.