Не лише плакати: що категорично не можна робити, коли померла близька людина

Пращури робили це для того, щоб не порушити спокій душі покійника. Що не можна робити, коли померла близька людина – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Чому не можна ходити на кладовище в день народження померлого

Що не можна робити, коли померла близька людина?

За народними прикметами, не рекомендується спати в кімнаті покійника. Вважається, що душа померлого ще певний час залишається поруч з рідними. А якщо заснути у його кімнаті, то існує ризик, що покійник "забере з собою" того, хто спить.

Водночас не варто плакати голосно й надто довго. Річ у тім, що сльози стримують душу померлого у світі живих та не дають їй відійти у вічність. Згідно з повір'ями, надмірна емоційність може завдати покійнику страждань, змушуючи його "блукати" серед близьких.

Також не рекомендується дивитися в дзеркала. Після смерті в домі часто завішували всі люстерка, бо вірили, що душа може "забрати" когось через відображення.

Ба більше, не слід прибиратися та виносити сміття після втрати близької людини. Адже душа померлого ще 9 днів після смерті перебуває в домі. Гучні звуки чи активне прибирання можуть її злякати, тому предки намагалися зберігати тишу і спокій протягом цього часу.

Що не можна робити після смерті людини / Фото Freepik

Коли не можна хоронити людину?

У народі вірять, що похорон не рекомендується здійснювати у великі релігійні свята, зокрема на Великдень, Різдво, Трійцю, а також напередодні. Річ у тім, що ці дні присвячені радості та молитві, тому не вважаються належним часом для траурних обрядів.

До того ж не заведено ховати померлих у новорічні свята, зокрема на 1 січня, адже цей день символізує початок нового життя, тому його не поєднують із поховальними обрядами.